توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي و السهول الداخلية مع تكون صقيع أو جليد.

وستنزل أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية ستهم كل من السهول الشمالية و الوسطى، الريف، منطقة سوس، غرب الواجهة المتوسطية، مرتفعات الأطلس والسهول الغربية المجاورة.

كما ستكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية، مع تساقط ثلوج محليا كثيفة فوق كل من جبال الاطلس، الريف ووالماس ابتداءا من 1000 متر.

وسيظل الطقس باردا نسبيا الى بارد بالأطلس، الريف، الجنوب -الشرقي، المنطقة الشرقية وداخل البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء من الشمال بالجنوب ومن الجنوب-الغربي بالسهول الشمالية و الوسطى والأطلس، فيما ستهب ضعيفة الى معتدلة من الجنوب أو الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 02 و04 درجات بالأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، وما بين 04 و10 درجات بالواجهة المتوسطية، السايس، الغرب، الشاوية، سهول تادلة والرحامنة، وستكون ما بين 09 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 01 و07 درجات بجبال الأطلس و الريف، وبهضاب الفوسفاط و والماس، وما بين 07 و13 درجة بمنطقة طنجة، اللوكوس، السايس، الواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، غرب الشاوية السهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي وسيكون محليا قليل الهيجان الى هائج خلال المساء شمال العرائش.