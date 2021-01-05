بنعبد القادر : الخريطة القضائية للمملكة متجاوزة وفي حاجة إلى مراجعة

اعتبر محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمس (الاثنين) بالرباط، أن الخريطة القضائية للمملكة أصبحت “متجاوزة” وفي حاجة إلى مراجعة.

وأوضح بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “الخريطة القضائية للمملكة لفترة ما بعد كوفيد 19” تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الخريطة القضائية بموجب مرسوم 2017 أصبحت متجاوزة، لافتا إلى أنه “من خلال الجولات التي تم القيام بها والاتصالات مع الساكنة والمسؤولين القضائيين تبين أن هذه الخريطة في حاجة إلى مراجعة”.

(و م ع)