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أخبار 24/24

تسجيل 1777 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

منذ 12 ثانية
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العسكر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2134 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 440 ألفا و970 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 409 ألفا و638 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7425 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

منذ 12 ثانية
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