تسجيل 1777 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2134 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 440 ألفا و970 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 409 ألفا و638 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7425 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.