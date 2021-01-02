توقعات أحوال الطقس اليوم السبت

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من المرتفعات، والجنوب-الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة ومحلية بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية، والواجهة المتوسطية، والريف، والأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية .

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم كل من مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير، والهضاب العليا الشرقية والريف، و التي يتعدى علوها 1400 متر. عدا ذلك, ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال بكل من الأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى وشرق البلاد، وضعيفة إلى معتدلة من الغرب بباقي الأرجاء.