روسيا تهدد بـ “مقاطعة” الخضر المغربية

هددت هيأة الرقابة الزراعية الروسية بفرض حظر على واردات الطماطم والفلفل من المغرب، بدعوى إصابتها بفيروسات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية عن سيرغي دانكفيرت، رئيس الهيأة، قوله “نحن نخطط لعقد مؤتمر عبر تقنية الفيديو، سنحذر من خلاله زملاءنا المغاربة من أنه يمكننا فرض حظر على توريد منتجاتهم، إذا لم يتعاملوا بشكل أكثر فعالية مع فيروسات الطماطم”، مشيرا إلى أنه في أكتوبر الماضي تم حظر استيراد نوع من الطماطم من المغرب، الذي حصل على شهادات صحية من هولندا وبلجيكا وفرنسا، بسبب اكتشاف فيروس “فسيفساء بيبينو”.

وذكر المتحدث نفسه أن هذا الفيروس يمكن أن يصيب الطماطم والفلفل والبطاطس. وقال “لذلك نعمل باستمرار مع المغرب. ونقترح أن يعمل ممثلو هذا البلد على تقديم معلومات حول المناطق الخالية من الفيروس، والمناطق “الموبوءة”، وإذا استمر الوضع في التدهور، سنضطر إلى فرض حظر”، مشيرا إلى أن “أي بلد مصدر للمنتجات إلى روسيا ليس محصنا من القيود”، في حال انتهاك قواعد السلامة الغذائية.

وليست هذه المرة الأولى التي تصاب الخضر المغربية ببعض الفيروسات، إذ أصيبت، في وقت سابق، بفيروس “الذبابة البيضاء”، الذي تكمن خطورته في تنقله إلى زراعات أخرى ويتطور ويتأقلم ليصيب كافة المزروعات، خاصة الطماطم والفلفل والخيار والفاصوليا، وبعض الفواكه، مثل البطيخ.

خالد العطاوي