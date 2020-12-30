سفارة المغرب بأبو ظبي تشرع في توثيق العقود العدلية الخاصة بالجالية المغربية

تشرع سفارة المغرب بأبو ظبي، ابتداء من 4 يناير المقبل، في تقديم خدمات توثيق العقود العدلية الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالإمارات.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب بأبو ظبي، اليوم الاربعاء، أنه تم تعيين قاض من قضاة المجلس الاعلى للسلطة القضائية وعدلين، للقيام بمهمة توثيق العقود العدلية الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالإمارات، وذلك “تنفيذا للتعلميات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية خاصة لقضايا الجالية المقيمة بالخارج، واستجابة لطلبات الجالية المقيمة بالامارات”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخدمة ستهم بالدرجة الاولى عقود البيع والشراء لعقارات أو أسهم أو أنصبة مملوكة لطالب الخدمة.

وأضاف أنه لتبسيط الاجراءات وتوفير هذه الخدمة بشكل يستجيب لانتظارات الجالية، ينبغي على طالب الخدمة، إحضار بطاقة التعريف الوطنية للموكل، ونسخة من البطاقة الوطنية للوكيل، ونسخة من شهادة الملكية للعقار أو الأسهم أو غيرها موضوع التوكيل، مع ضرورة تقديم طلب للسفارة على بريدها الإلكتروني (sifmabo@embassyofmorocco.ae).

وأكدت السفارة، أنها تبقى رهن اشارة الجالية المغربية للاجابة على أي استفسار يخص قضاياها وانشغالاتها، وكذا تقبل اقتراحاتها لتطوير وعصرنة الخدمات المقدمة لفائدتها.

(و م ع)