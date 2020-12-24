سلطان والطاقة الإيجابية

كشف الفنان بدر سلطان لموقع “الصباح” أنه ينشغل حاليا بالتحضير لألبوم جديد يتضمن 5 أغاني، والتي تتميز برسائلها ذات الطابع الإيجابي.

وقال بدر سلطان إن أغاني ألبومه تعد بمثابة دعوة إلى جمهوره للتحلي بالطاقة الإيجابية والفرح، سيما في ظل الظروف، التي فرضتها جائحة كورونا وكان لها وقع نفسي سلبي.

وعن عنوان ألبومه الجديد، قال بدر سلطان إنه لم يتم بعد الاستقرار على اسمه النهائي، كما أن الأغاني سيتم إطلاقها خلال السنة المقبلة على شكل “سينغل”.

وأوضح بدر سلطان أنه استغل فترة الحجر الصحي للاشتغال على أغاني ألبومه، التي تتناول مواضيع متنوعة تتوزع بين الرومانسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه لم يسبق له التطرق إليها في أعماله السابقة، كما حرص أن تكون بإيقاعات موسيقية متنوعة منها فن “الركادة” و”الراي”.

وبدأ بدر سلطان، تصوير فيديو كليب إحدى أغاني ألبومه الجديد تحت إدارة المخرج عماد أزويات، الذي يتعاون معه للمرة الرابعة، بعد نجاح أعمال مشتركة سابقة وتحقيقها نسبة مشاهدة مهمة.

أمينة كندي