كبير حاخامات اليهود المغاربة … قريبا

ينتظر أفراد الطائفة اليهودية المقيمة بالمغرب، تعيين كبير حاخاماتهم، قريبا، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ وفاة الحاخام أهارون مونسينيغو، قبل سنتين تقريبا، في القدس.

وعلم موقع “الصباح”، أن الحاخام الذي وقع عليه الاختيار، بشكل مبدئي، من طرف سيرج بيرديغو، رئيس مجلس الطوائف اليهودية، لشغل منصب كبير الحاخامات، يهودي من أصول مغربية، حامل للجنسية الفرنسية، في الوقت الذي كان العديد من أبناء الطائفة يمنون النفس بتعيين الحاخام يوسف إسرائيل في هذا المنصب الديني الهام، لما يتمتع به من شعبية كبيرة سواء بين اليهود أو المسلمين، بالنظر إلى تواضعه وعلمه الغزير ومده يد المساعدة للجميع.

وراجت، في وقت سابق، أخبار عن تولي ربي يوشياهو يوسف بينتو، حفيد الحاخام الشهير ربي حاييم بينتو، دفين الصويرة، منصب الحاخام الأكبر لليهود المغاربة، مما أثار قلق العديد من أبناء الطائفة الذين كانوا يرفضون تعيينه، نظرا لأنه لا يتحدث العربية.

وكان بيرديغو، نفى أن يكون بينتو قد عين في منصب الحاخام الأكبر، بل تولى منصب رئيس المحكمة العبرية العليا وأصبح مكلفا بالإشراف على “الكاشروت” (توفير شروط الأكل الحلال أو الكوشير حسب أحكام الديانة اليهودية).

نورا الفواري