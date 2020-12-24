برقية تعزية من الملك إلى أمير دولة الكويت بعد وفاة الشيخ ناصر الأحمد الجابر الصباح

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على إثر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “علمت ببالغ التأثر والأسى، نعي المشمول بعفو الله، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أحسن الله قبوله إلى جواره”. وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الأميرية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا جلالته الله تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد المبرور بواسع المغفرة والرضوان، ويسكنه فسيح الجنان.

كما تضرع جلالة الملك للعلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من كل مكروه، ويرزقه موفور الصحة والعافية.