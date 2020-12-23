اسبانيا: العلاقات مع المغرب “ممتازة” على جميع الأصعدة

سلط وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الأربعاء، الضوء على تميز العلاقات التي تجمع بلاده بالمغرب ومستوى التعاون في كافة المجالات.

وقال غراندي مارلاسكا الذي حل ضيفا على برنامج تم بثه على إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، إن “علاقات التعاون والتنسيق مع المغرب ممتازة على جميع الأصعدة”.

وأضاف الوزير الإسباني “ليس لدينا أي مشكل مع المغرب”، مشيدا بمستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وأشار السيد غراندي مارلاسكا إلى أنه بفضل هذا التعاون، تقلص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية بنسبة 50 بالمائة في العام 2019، مشددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع بلدان المنشأ وعبور الهجرة غير الشرعية، مثل المغرب، قصد مواجهة هذه الظاهرة التي عرفت تصاعدا في هذه الظرفية التي يطبعها تفشي وباء “كوفيد-19”.

وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية الإسباني إلى انخراط أكبر للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول مستدامة لإشكالية تدبير تدفقات الهجرة.