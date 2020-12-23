تسجيل 2566 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2970 حالة شفاء، و56 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 423 ألف و214 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 385 ألف و895 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7086 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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