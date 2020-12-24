اعتقال موظف بتهمة التزوير

علمت “الصباح” أن وكيل الملك بابتدائية الجديدة أمر، السبت الماضي، بتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، من أجل تعميق البحث مع موظف ببلدية الجديدة، يعمل بمكتب تصحيح الإمضاءات، رفقة مستخدم سابق بمركز الحليب بالجديدة، على خلفية اتهامهما بالتورط في قضية تزوير.

وجاء إيقاف المتهمين، إثر شكاية تقدم بها لاعب كرة قدم إلى النيابة العامة، يفيد فيها تعرضه للنصب من قبل المستخدم الذي اتفق مع الضحية على تفويت سيارة قيمتها 46 مليون سنتيم، وخلال التوجه لمقر البلدية من أجل تصحيح الإمضاء المتعلق بالبيع، وقع الضحية بالسجل الخاص بتصحيح الإمضاءات، قبل أن يتفاجأ أن البائع لم يوقع بدوره في السجل، ولم يتسلم السيارة التي اتفق مع مالكها مقابل مبالغ مالية مهمة، ما جعله إلى تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة المختصة، والتي أمرت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة ، بفتح تحقيق قضائي استهل بالاستماع إلى المشتكي.

وأجريت خبرة تقنية على توقيعه، أثبتت صحة إمضائه، كما حلت فرقة من عناصر الشرطة القضائية خلال التحقيقات، إلى مقر بلدية الجديدة حيث اطلعت على سجل تصحيح الإمضاءات والمصادقة.

أ . س (الجديدة)