انتخاب بومليك نقيبا للمحامين بفاس

انتخب المحامي محمد بومليك، مساء الجمعة الماضي، نقيبا للمحامين بدائرة نفوذ استئنافية فاس، خلفا لعبد الرحيم عبابو المنتهية مهمته، في انتخابات الهيأة المجراة طيلة يومين، بعد شغله المهمة في ولاية أولى لسنتين في 2016.

وفاز بومليك بأغلبية 384 صوتا من أصل 764 معبرا عنه، مقابل 339 صوتا لمنافسه المحامي الشاب رضوان عبابو المتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى الدور الثاني، بعدما تأهلا بين 5 مرشحين لمنصب النقيب.

وكانت المحامية خديجة العلمي، قريبة من التأهل للدور الثاني، بعد حلولها ثالثة ب163 صوتا، خلف عبابو صاحب 229 صوتا في الدور الأول، وبومليك المتقدم ب284 صوتا، مقابل 40 لعبد الرحمان حكومي.

وتنافس 54 محاميا منهم 6 محاميات، على العضوية بمجلس الهيأة في الانتخابات المجراة السبت الماضي، التي أسفرت عن انتخاب 7 محامين ممن قضوا أكثر من 20 سنة في المهنة، وعدد مماثل ما بين 10 سنوات و20 سنة.

حميد الأبيض (فاس)