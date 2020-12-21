الجنرال الوراق في اجتماع عسكري بموريتانيا

بتعليمات سامية من جلالة الملك القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يقوم الجنرال دوكوردارمي عبدالفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية تدوم ثلاثة أيام.

و قد ترأس الجنرال الوراق هذا الصباح برفقة قائد أركان الجيش الموريتاني الفريق محمد ولد مكت، أشغال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركةو هو الثاني من نوعه و الأول الذي ينعقد في نواكشوط، في إطار خطط البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون العسكري و الأمني في عدة مجالات خدمة للأمن و السلم بالمنطقة.