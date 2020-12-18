الاستقلال والحركة يتخليان عن أبدوح ومبديع

غير زعماء أحزاب طريقة التضامن مع زملائهم، المتابعين قضائيا بتهم تبديد أموال عمومية، أو الارتشاء، أو فتحت تحقيقات في حقهم، بعدما كانوا في السابق يهاجمون الصحافة بأنها «كاتشعل لعوافي».

ورفض قادة الاستقلال التضامن مع القيادي عبد اللطيف أبدوح، لإدانته من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة الشقق التي يملكها، لمتابعته بجناية «الرشوة وتبديد أموال عمومية» في ملف «كازينو السعدي» الذي يعود إلى 2015.

ورفض أعضاء اللجنة التنفيذية إصدار بلاغ تضامني، فيما التمس أعضاء من المجلس الوطني تجميد عضويته طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي، قائلين «أبدوح جمع راسك».

ومن جهة أخرى، لم يعلن قادة الحركة الشعبية التضامن مع القيادي محمد مبديع، على غير العادة، إذ تم الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بشبهة ملفات فساد مالي، جراء تدبيره بلدية الفقيه بنصالح على مدى 20 سنة.

وانتظر مبديع التفاتة من أمينه العام امحند العنصر، في اجتماع المجلس الوطني لحزب « السنبلة» المنعقد أخيرا دون جدوى.

ولم يقرر أعضاء الحزب بشأنه أي قرار لأنه مجرد ظنين يستمع إليه من قبل الشرطة القضائية، ولم ينتقل إلى مرحلة التقاضي بالمحكمة، ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي بالبراءة أو الإدانة.

وبرز لافتا فتور حماس قادة الحركة الشعبية قصد الدفاع عن أحد قادتهم، الوزير السابق في الوظيفة العمومية الذي سهر على تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، إذ فهم من صمتهم أنهم يقولون له» دبر روحك»، رغم أن مبديع لم توجه له لحد الساعة أي تهمة.

أ. أ