أزمة المولودية تستنفر الولاية

الجامعي يطالب هوار بالوفاء بالتزاماته تجاه وادو واللاعبين

فتح معاد الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، مفاوضات مع مستثمرين ورجال الأعمال بوجدة، من أجل إيجاد حلول للمشاكل المالية والتسييرية التي يتخبط فيها مولودية وجدة لكرة القدم.

وكشف مصدر ل «الصباح» غضب والي جهة الشرق على صراع المدرب عبد السلام وادو والرئيس محمد هوار وسائق الحافلة.

وتوصل ثلاثة أعضاء من المكتب المسير باستدعاء للحضور إلى مكتب الكاتب العام لولاية جهة الشرق أول أمس (الاثنين)، قصد الاستفسار حول الأحداث الأخيرة، في ظل غياب محمد هوار رئيس النادي الذي يوجد بتشاد.

وطلب الكاتب العام للولاية من مسؤولي المولودية الوجدية الالتزام بما وعد به هوار في مأدبة الغداء الأسبوع الماضي، حين التزم أمام المدرب بصرف جميع المستحقات المالية في أقل من ثلاثة أسابيع.

ودعا الكاتب العام مسؤولي المولوديــة إلى التســـريع بإيجـــاد شقـــق لمجمـــــوعـــة مـــــن اللاعبين والطـــاقم التقني.

عبد الرزاق بونشوشن (وجدة)