الزاهد في “حلوة الدنيا سكر”

استأنفت هنا الزاهد تصوير مشاهدها في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بالقرية الذكية، بعد حصولها على عطلة لتكريمها في أحد المهرجانات عن فيلم “الغسالة”. ومن المنتظر أن يعرض المسلسل خلال دجنبر الجاري على قناة “دي إم سي”، حيث بدأ القائمون عليه يروجون للعمل بطرح البوستر الدعائي. والمسلسل يعتمد على 9 حكايات منفصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد في كل الحكايات.

الحلاني في حفل رأس السنة

يستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب ملحم زين، الخميس 31 دجنبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بلبنان. ويقدم عاصي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، التي قدمها خلال مساره الفني، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد منها “بحبك وبغار” و”ست الستات يا مصرية” و”يا طير” و”قولي جاي أنا بعيد”.