تسجيل 2793 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3846 حالة شفاء، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 403 ألف و619 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 362 ألف و911 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6711 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

الدار البيضاء سطات +1136

الرباط سلا القنيطرة +573

طنجة تطوان الحسيمة +309

مراكش أسفي +191

سوس ماسة +119

بني ملال خنيفرة +90

العيون الساقية الحمراء +81

الشرق +79

كلميم واد نون +73

فاس مكناس +67

درعة تافيلالت +67

الداخلة وادي الذهب +8