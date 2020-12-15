منعش يبني حائطا وسط الطريق

تحدى مستثمر في مجال العقار المسؤولين بمنطقة ليساسفة بالبيضاء، في اتجاه الجديدة، وقام ببناء حائط بالطريق العمومية، حسب تصميم التهيئة، مستغلا ظروف جائحة كورونا، ما تسبب في خسائر ومشاكل كثيرة للمواطنين، قد تنذر باحتقان اجتماعي، ما يتطلب من المسؤولين التدخل عاجلا لوضع حد لتسيب أصحاب المال وجعل تطبيق القانون وحماية المواطنين من الأولويات.

وتطرح علامات استفهام كثيرة عن السر وراء استغلال الجائحة للسطو على طريق عمومي بتصميم التهيئة، وبناء حائط في جنح الظلام، لحرمان المواطنين من حق المرور المكفول قانونا، سيما أن لغة استعمال المال والجاه لانتزاع حقوق الغير لم تعد موجودة في قاموس الإدارة الحديثة.

سليمان الزياني