هايتي تفتتح قنصلية بالداخلة

ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح أمس (الاثنين)، حفل تدشين القنصلية العامة لجمهورية هايتي بالداخلة، بحضور ويبير آرثوس، سفير جمهورية هايتي في كندا.

وتعد هذه القنصلية العامة ثامن تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بحاضرة إقليم وادي الذهب في أقل من سنة، وبذلك يكون هذا البلد الكاريبي أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتح قنصلية في الصحراء المغربية.

وقال بوريطة إن تدشين القنصلية العامة لجمهورية هايتي، يأتي في سياق الزيارة التي قام بها، قبل أسبوع، وزير خارجية هايتي، كلود جوزيف للمغرب، وأعلن خلالها أن بلاده ستتفتح قنصلية في الداخلة.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية، في تصريح إعلامي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار النهج الذي خططه جلالة الملك لتأكيد مغربية الصحراء، بالنظر إلى ما تمثله هذه القنصليات من أهمية لدعم قضية الوحدة الترابية. وتابع بوريطة أن تعزيز المصالح الدبلوماسية في الداخلة يجعلها مركزا قنصليا ودبلوماسيا، ويرى فيها الجميع نقطة ربط بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء لتكريس مغربية الصحراء والاعتراف الدولي بها. وأقامت العديد من الدول الإفريقية قنصليات لها في العيون أو في الداخلة، ويتعلق الأمر بزامبيا وإسواتيني وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وغامبيا وجيبوتي وليبيريا وكوت ديفوار وجزر القمر والغابون وساو تومي وبرنسيبي وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي، كما افتتحت الإمارات العربية المتحدة قنصلية عامة لها في الأقاليم الصحراوية المغربية، وأعلنت الأردن عن اعتزامها افتتاح تمثيلية لها في تلك المناطق.

عزيز المجدوب (موفد «الصباح» إلى الداخلة)