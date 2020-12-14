توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة بكل من منطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الغربي.

وستهم سحب منخفضة كثيفة السهول والسواحل الشمالية والوسطى والسايس وشمال الأقاليم الجنوبية مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي، مع سماء قليلة السحب أو صافية بباقي المناطق. وسيكون الطقس باردا شيئا ما خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجة بالريف وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب-الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بشمال ووسط المملك والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و 22 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية، وبسواحل الأبيض المتوسط، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وسوس وما بين 22 و27 بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي شمال كاب سيم، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.