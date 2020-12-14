الرصد الوبائي … 1217 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3042 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 400 ألف و826 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 359 ألف و65 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6659 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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