انخفاض في الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3042 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 400 ألف و826 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 359 ألف و65 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 89,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6659 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ370 حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (360)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (148)، وسوس ماسة (101)، وفاس مكناس (75)، ومراكش-آسفي (74)، إلى جانب تسجيل 56 بجهة الشرق، و17 حالة بدرعة-تافيلالت، و7 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب، و5 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و4 حالات ببني ملال- خنيفرة.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و9 حالات بجهة مراكش-آسفي، و7 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحالتي وفاة بكل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق، وحالة وفاة بكل من جهات درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة وكلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1103.8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 8435 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و803 ألفا و586 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 35 ألفا و102 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 93 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1039 حالة، 114 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و601 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.