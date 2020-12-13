انتحـار إليـاس … الجـدل

أثارت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، بعد تداول خبر محاولة انتحار الممثلة المغربية نعيمة إلياس. وأكدت الصفحات ذاتها، أن الخبر أكده سيناريست من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وكتب السيناريست يوسف كرامي خبر محاولة انتحار إلياس، مرفوقا بصورة لرجال الأمن والوقاية المدنية، مضيفا أنه مازالت لحد الآن، أسباب قيامها بمحاولة انتحار مجهولة، ما أثار جدلا كبيرا.

وانتشر الخبر مثل النار في الهشيم، ليتبين أن الصورة تتعلق بشخصية تجسد نعيمة دورها في فيلم يحمل عنوان “آخر الكلام” من إخراج عهد بنسودة، فيما تكلف بكتابة السيناريو والحوار يوسف كرامي، أما البطولة فمشتركة بين هشام الوالي وبشرى أهريش، وعبد اللطيف شوقي، وابتسام العروسي.

وخرجت نعيمة عن صمتها في تصريحات صحافية، لتستنكر تداول خبر انتحارها، قبل أن تعبر عن استيائها من ترويج الخبر وترويجه، دون التأكد من صحته.

وأكدت نعيمة إلياس، أنها كانت بصدد تصوير عمل جديد، وما راج عن محاولتها الانتحار، كان جزءا من مشهد صورته.

إيمان رضيف