ريدوان والماجد في عمل مشترك

تتداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تعاون الفنان المغربي ريدوان مع الفنان الخليجي راشد الماجد، إذ يحضران لعمل فني جديد، يتوقع أن يفرجا عنه خلال الأيام المقبلة.

ورغم أن ريدوان، خلال تصريحات صحافية، تحدث عن تعاون مع فنان خليجي، إلا أنه لم يكشف عن هويته، قبل أن يتداول اسم راشد الماجد، بقوة، علما أن العمل سيشكل مفاجأة لجمهور الفنانين.

وفي سياق متصل، ظهر ريدوان، قبل أيام، في صورة جمعته بالفنان المصري محمد رمضان، في دبي الإماراتية، وهي الصورة التي شاركها ريدوان، ورمضان عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وثقت لعشاء جمعهما، وبرفقتهما زوجة ريدوان، ليلى عبد العزيز، والإعلامية، والممثلة المصرية ماهيرا.

وتوقع بعض النشطاء تحضير ريدوان لعمل رفقة رمضان، الذي تجمعه به صداقة كبيرة، منذ مدة.

يشار إلى أن ريدوان، قرر الاستقرار في دبي، بعدما غير توجهه، خلال السنوات الماضية، وصار يحرص على التعاون مع بعض الفنانين العرب، عكس بداياته الفنية.

إ.ر

