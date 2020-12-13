العابد وحلاقة الشعر

بثت الفنانة عبير العابد، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” مقطع فيديو، وهي تحلق شعرها للمرة الثانية على التوالي بسبب معاناتها مع مرض استهدف فروة رأسها.

وشاركت العابد متتبعيها عملية التخلص من شعر رأسها بواسطة اَلة الحلاقة، معلقة بالقول:”مرة أخرى حيدنا الشعر وارتحنا، ما كاين لا دراما لا والو”، مضيفة:”سيدي ربي باقي ما جاب شفاء وملي بديت عاود أحلق شعري قلت اللهم أعيد المحاولة حتى يفرج الله.. البنات لي بحالي أقول لكم ليس عندي حل آخر”.

وأثارت الفنانة تكهنات متتبعيها بعد حلقها لشعر رأسها أول مرة، لتكشف في ما بعد عن سبب قيامها بذلك. وتعرضت العابد، أكثر من مرة، إلى التنمر والهجوم، من قبل بعض رواد مواقع التواصل بسبب بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها بإطلالات عادية وأحيانا دون وضع مستحضرات التجميل.

وأثارت الحملة، التي تعرضت لها العابد غضبها الشديد، إذ دفعتها للرد على المتنمرين على حسابها الرسمي على “أنستغرام”، موجهة لهم رسالة قاسية، جاء فيها “أتحدث إلى بعض الأشخاص: إذا كنتم لا تحبونني لأنني لم أضع هوليود سمايل أو لأنني لست نحيفة، أو لأنني لست جذابة…، فهذا لا يهمني، أعرف أن هناك أشخاصا آخرين يقدرونني ويحبونني كما أنا”.

جدير بالذكر أن الجمهور تعرف على عبير العابد من خلال مشاركتها في برنامج “آربز غوت تالنت”، ووصولها إلى المرحلة النهائية، سيما أنها كانت من بين المشاركين المميزين. واشتهرت عبير العابد بأداء أغان على إيقاعات الموسيقى الأندلسية، والتي يطلب جمهورها الاستماع إليها في كل السهرات التي تحييها، إضافة إلى أنها تهتم كثيرا بأداء هذا اللون التراثي الغنائي.

خالد العطاوي