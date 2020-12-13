سلطـان: أنا عصبـي

أكد الفنان بدر سلطان أنه إنسان عصبي، لكنه في العمق إنسان طيب ولا يتوانى عن تقديم المساعدة لمن هم في حاجة إلى ذلك، أو التضحية من أجلهم.

وجاء في رسالة وجهها بدر سلطان إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” قوله “في العادة الأشخاص العصبيون يكونون في الواقع هم أكثر الناس طيبة وتظهر تضحياتهم ومساعداتهم في المواقف الصعبة دائما بشكل مفاجئ”.

ومن بين الصفات التي تحدث عنها الفنان بدر سلطان لمتابعيه على “إنستغرام” الخجل والهدوء، والتي قال إنها أبرز السمات لمواليد برج الثور، مشيرا في رسالته “أنا من برج الثور أنيق في أدق تفاصيلي، خجول بطريقة ملفتة، هادئ أمام الناس، ومزعج أمام من أحب، الناس تبحث عن من يفسر الأحلام، وأنا أبحث عن من يفسر الواقع”.

واعتبر بدر سلطان أن أهم شيء في الحياة، هو أن تجمع أي شخص علاقة بأشخاص نواياهم طيبة، موضحا “إحساس جميل عندما تعلم بأن هناك أشخاصا يكنون لك الحب في داخلهم، والأجمل من ذلك نواياهم صافية ويقدمون لك قلبهم على طبق من ذهب”.

ومن جهة أخرى، نشر بدر سلطان صورة رفقة والدته، التي عبر عن حبه الكبير لها، والتي اعتاد أن يتقاسم مع جمهوره صورا له رفقتها.

أمينة كندي



