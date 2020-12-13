صدقي في لجنة تحكيم مسابقة الحلويات

انضمت الممثلة هدى صدقي إلى لجنة تحكيم مسابقة هواة صنع الحلويات، حيث ستتولى فيها اختيار الفائز باللقب، حسب ما أعلنت عنه من خلال نشر ملصق للتظاهرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”.

ودعت صدقي متابعيها لمواكبة نهائيات مسابقة هواة صنع الحلويات من خلال رسالة جاء فيها “تابعوا معنا يوم السبت المقبل على الساعة الثامنة نهائيات مسابقة هواة صناعة الحلويات لهذه السنة”. وتشارك الممثلة هدى صدقي ضمن المسابقة إلى جانب لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، والتي يرأسها عبد الإله النيري ويشارك فيها الشاف سيمو، خريج برنامج “ماستر شاف” على القناة الثانية.

وتولي الفنانة هدى صدقي اهتماما كبيرا بمجال تحضير الحلويات والطبخ، إذ تقدم باستمرار على قناتها الرسمية على “يوتوب” وصفات متنوعة وبشكل احترافي، سيما أنها تابعت دروسا في المجال على يد مختصين. وكانت من أبرز الأدوار، التي أطلت بها، أخيرا، هدى صدقي على جمهورها دور “حبيقة” في مسلسل “ياقوت وعنبر”، الذي عرض رمضان الماضي، حيث لعبت دورا كبيرا في تغيير مجرى الأحداث.

وتدور أحداث “ياقوت وعنبر” في إطار اجتماعي حول امرأة تتقمص بطولتها نورة الصقلي، والتي استبدلت مولودتها السابعة بمولود ذكر بتواطؤ مع مساعدتها “حبيقة”، خوفا من أن يطلقها زوجها ويتخلى عنها, بعد أن أكد لها أنه يفكر في الارتباط بامرأة غيرها لتحقيق حلم إنجاب طفل ذكر بعد أن رزق منها بست بنات.

أ . ك