السفير الأمريكي بالرباط يشيد بالملك وبقرار ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء

في تصريح لسفير الولايات المتحدة بالمغرب دافيد فيشر، قال إن الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وأضاف السفير، “واتفق المغرب وإسرائيل ، وهما من أقرب الحلفاء لبلدنا ، على تعزيز العلاقات بشكل مهم. هذه الاعلانات مثيرة تمثل بالفعل حدثاً تاريخياً في العلاقة القوية بين المغرب والولايات المتحدة، التي بنيت على مدى أكثر من مائتي سنة من الصداقة”.

وأبرز السفير الأمريكي “إن التاريخ الغني للعلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية فريد من نوعه. إنها قديمة قدم أمريكا نفسها. كما ذكّر الرئيس ترامب العالم اليوم ، قد كان المغرب أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777”.

وقال “أود أن أشيد بالقيادة البعيدة المدى للملك محمد السادس لدعمه المستمر والقيّم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلام في الشرق الأوسط ، والاستقرار والأمن والتنمية في جميع أنحاء المنطقة والقارة الأفريقية”.

وأضاف “إن إعلان اليوم يشكل مجرد بداية للعديد من التطورات الهامة القادمة في السنوات المقبلة ، و نحن نستمر في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا”.