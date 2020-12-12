اعتقال متهم بمحاولة اغتصاب قاصر معاقة

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، شخصا من مواليد 1988 ويتحدر من جماعة دار السي عيسى بإقليم آسفي، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل التحقيق معه في ارتكاب جناية هتك عرض معاقة قاصر.

وقرر قاضي التحقيق الاستماع إلى المتهم تمهيديا، قبل أن يقرر إيداعه السجن، في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي.

وتلقت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بالأمن الإقليمي بآسفي، إشعارا من امرأة مزدادة سنة 1991 بسميمو إقليم الصويرة، تفيد فيه أن ابنتها القاصر البالغة من العمر ثماني سنوات، والتي تعاني مرض التوحد، تعرضت لمحاولة هتك عرضها من قبل شخص يدعى “ع.ك” والذي يتردد على جارتها، لتنتقل عناصر الشرطة إلى حي الجريفات، وتوقف المشتكى به، الذي كان في حالة سكر ، ليتم نقله نحو مصلحة الديمومة ووضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، وفقا لتعليمات نائب الوكيل العام المداوم. وتم الاستماع إلى المشتكية، “ف.أ” التي أفادت في تصريحاتها، أنه يوم الحادث حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، حضرت رفقة ابنتيها القاصرين إلى منزلها المجاور لمنزل المسماة “ز.ك” شقيقة المتهم “ع.ك”، فوجدت الأخير يحاول فتح باب منزل شقيقته، ودخلت منزلها تاركة ابنتيها في الخارج، وبعد دقائق معدودة خرجت من المنزل لتجده واقفا خلف ابنتها المذكورة ملتصقا بها، ويمسك تنورتها بيديه وتبانها كان وسط فخذيها، مضيفة في معرض تصريحاتها، أن المتهم أنزل سرواله الرياضي الذي كان يرتديه إلى مستوى الفخذ.

وأضافت المصرحة، أنها لم تتمالك نفسها أمام ما شاهدت عيناها، وشرعت تصرخ بأعلى صوتها، مضيفة أنه لا تجمعها أي عداوة بالمشتكى به أو شقيقته، باستثناء دخوله في إحدى المرات إلى منزلها عن طريق الخطأ معتقدا أنه منزل شقيقته.

وأحيلت الضحية، على طبيب مختص في جراحة الأطفال بمستشفى محمد الخامس بآسفي، والذي أفاد أنه بعد الفحص تبين وجود جرح وحيد بالقرب من البكارة مع وجود احمرار بالمهبل، مضيفا أن الجرح حديث الوقوع، ولا توجد جروح أو ندوب بالشرج.

وخلال الاستماع، إلى الموقوف ومواجهته بتصريحات المشتكية، غير أنه نفى جميع ادعاءاتها بمحاولته هتك عرض ابنتها القاصر، مؤكدا أنه كان ساعتها في حالة سكر، وهو بصدد فتح باب منزل شقيقته بتوجيه من ابنتها التي كانت توجد داخل المنزل.

محمد العوال (آسفي)