“بريم” للأمن المرابط ضد كورونا

المنحة استثنائية وستشمل جميع رجال الشرطة الذين اشتغلوا في الصفوف الأمامية

خصص عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، الاثنين الماضي، منحة استثنائية لعناصره التي رابطت في وجه وباء كورونا، منذ مارس الماضي.

وتداول رجال أمن وثيقة المنحة التي تؤكد أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت تخصيصها، قصد مكافأة رجال الشرطة ماليا، في إطار تشجيعهم وحثهم على المزيد من العطاء وخدمة أمن المواطنين في ظل ظروف الجائحة، التي يعيشها المغرب، إذ تضمنت الإرسالية الموجهة إلى مصالح مركزية بمديرية الموارد البشرية أن قرار المنحة لهذه السنة سيشمل جميع العناصر التابعة لصفوف الأمن الوطني وبدون استثناء.

وتأتي هذه المنحة الاستثنائية لرد الجميل لعناصر الأمن، التي ظلت مرابطة بالصفوف الأمامية منذ أزيد من تسعة أشهر، بعدما سهرت على القيام بالتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، وتسبب الواجب المهني في إصابة عدد من عناصر الأمن الوطني من مختلف الوحدات وضمنهم ولاة أمن، اضطرت إثرها مديرية الأمن إلى عدم إغلاق مرافق عمومية، ضمنها دوائر للشرطة بالرباط وتطوان والقنيطرة والبيضاء، قصد ضمان خدمة سير المرفق العمومي، بعدما استقدمت عناصر من مصالح أخرى لملء فراغ المصابين، ووقفت المديرية على حالات إصابات بـ “كوفيد 19″ في صفوف رجال الشرطة أثناء عمليات إيقاف مبحوث عنهم، أو التحقق من هوياتهم، في إطار التشدد أثناء قرار إغلاق مجموعة من المدن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بها.

واشتغلت عناصر الأمن في الصفوف الأولى إلى جانب متدخلين آخرين، كالقوات المساعدة ومسؤولي السلطات الترابية، من قياد ورؤساء الدوائر والمناطق الحضرية وأعوانهم، من الشيوخ و”المقدمين” والدرك الملكي والوقاية المدنية وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى جانب مختلف الأطر الصحية العمومية والخاصة.

وخصصت المديرية العامة للأمن الوطني وحدات فندقية منذ بداية الحجر الصحي، لوضع المخالطين من الأمن داخلها، كما وضعت إحدى الشخصيات الإماراتية الصديقة للمغرب، جناحا بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الرباط، رهن إشارة موظفي الأمن المصابين، كما قدمت مديرية التواصل المركزية إحصائيات رسمية حول عدد المصابين من رجال الأمن والتدابير، التي اتخذتها لعلاجهم من الوباء.

عبد الحليم لعريبي