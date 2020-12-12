حروب أباطرة المخدرات تطول الدرك

مقطع فيديو لمروج هدد منافسه بالقتل وفضح علاقاته المشبوهة مع دركيين

وصلت شظايا حرب دموية بين تجار المخدرات بمنطقة الدروة بإقليم برشيد، إلى الدرك الملكي بالمنطقة، بعد أن اتهم مروج في مقطع فيديو، تم تداوله على تطبيق “واتساب”، عناصره بالتواطؤ مع تاجر مخدرات بشكل مفضوح، باعتقال منافسيه والسماح له بحيازته بندقية يهدد بها كل من يعترض طريقه، واستغلالها في السطو على عقارات بالمنطقة، وهدد بتصفيته جسديا، محملا عناصر الدرك المسؤولية في أي أحداث دموية ستقع مستقبلا.

وبث المروج، مقطعين مصورين، يتضمن الأول مشهدا لمواجهة عنيفة مع تاجر مخدرات وأفراد عصابته، استعملت فيها شهب نارية، واكتفى في الثاني بفضح تواطؤ دركيين مع غريمه، وتورطهم في اعتقال باقي منافسيه لفسح المجال له للهيمنة على سوق المخدرات.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن مروج المخدرات صاحب مقطعي الفيديو دخل منذ فترة في مواجهة عنيفة مع منافسه، وهو مروج شهير بالمنطقة، بعد أن وجد نفسه ممنوعا من ترويج سمومه، ومضايقا من حملات الدرك، على نقيض غريمه الذي يروج ممنوعاته أمام أنظار الدرك حسب تصريحاته. وتتوفر “الصباح” على نسخة من مقطعي الفيديو، وتظهر في الشريط الأول مواجهة تمت ليلا بين عصابة المروج ومنافسيه، استعملت فيها “صواريخ” للشهب الاصطناعية، وتبادل تراشق قنينات زجاجية، مع تبادل التهديدات والسب والشتم.

في حين تضمن المقطع الثاني اتهامات صريحة للمروج لعناصر الدرك الملكي بالدروة، بتواطئها المفضوح حسب قوله مع منافسه، بداية بتفادي اعتقاله رغم احتراف ترويج المخدرات منذ 12 سنة بالمنطقة، وحيازته بندقية في جميع تنقلاته، إذ يهدد بها مواطنين أبرياء وباقي منافسيه في ترويج المخدرات، بل وصل الأمر حسب الفيديو، إلى استعمالها في السطو على عقارات مواطنين بعد التهديد بتصفيتهم جسديا.

وأكد المروج في شريط الفيديو أن منافسه اعتاد القيام بجولات بالمنطقة رفقة أفراد عصابته على متن ثلاث سيارات بكل حرية، للإشراف على نقط ترويج المخدرات التابعة له، دون تدخل لاعتقالهم، رغم أن مركز الدرك لا يبعد عن نقط البيع، سوى بثلاثة كيلومترات.

وأكد المروج أن الدرك اعتقل أغلب المروجين بالمنطقة ومنع “كروات” آخرين، من بينهم صاحب مقطع الفيديو، في حين فسحت عناصره المجال لمنافسه لترويج سمومه على الشباب دون حسيب أو رقيب. وهدد المروج منافسه بانتقام دموي، إذ خاطبه أنه اقتنى 30 “صاروخا” تستعمل شهبا نارية، ردا على حيازته البندقية، وأنه أعد رجاله لمهاجمته وأفراد عصابته، متوعدا إياه أنه سيصفيه جسديا يوما ما، مهما كلفه من ثمن، محملا عناصر الدرك بالمنطقة مسؤولية أي أحداث دموية ستعرفها المنطقة بسبب انحيازها المفضوح لمنافسه.

مصطفى لطفي