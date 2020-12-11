مبروك رئيسة لإناث نهضة الزمامرة

عين عبد السلام بلقشور، رئيس المكتب المديري لنادي الزمامرة، ابتسام مبروك رئيسة لفرع كرة القدم النسوية المنضوي تحت لواء النادي.

وقالت إدارة النادي الدكالي في بلاغ لها إنه “عهِد لمبروك بتشكيل مكتبها المسير خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأفادت إدارة الفريق أن استعدادات الفريق النسوي للموسم الجديد انطلقت حسب البرنامج الذي حدده الطاقم التقني، وتتخلله فترة لانتقاء اللاعبات وإجراء عدد من المباريات الودية، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات بطولة عصبة دكالة عبدة لكرة القدم النسوية”.

وأكد الفريق أن مدربته سعيدة المطاوي ستشرف على انتقاء اللاعبات، علما أنها لاعبة سابقة للرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، كما سبق لها تدريب إناث الرجاء الجديدي.

وكشف مصدر مسؤول أن الهدف من إحياء هذا الفرع هو توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم في المنطقة، ومنح الفرصة للاعبات لإبراز مواهبهن وتأطيرهن بشكل سليم، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى مسؤولي النادي، يهدف إلى إعادة الروح إلى مجموعة من الفروع الرياضية الأخرى.

حسن الرفيق (الزمامرة)