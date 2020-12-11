استنفار بـ “كاف” بعد قرصنة حساب عوماري

الكنفدرالية تتهم «منظمة إجرامية» استهدفت الانتخابات الرئاسية وتلجأ للقضاء

ذكرت صحف إفريقية أن حساب الكونغولي كونستان عوماري، الرئيس المؤقت للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، تعرض للقرصنة، وأنه تم بعث رسائل مزيفة لرؤساء اتحادات إفريقية، بخصوص المؤتمر الانتخابي للكنفدرالية، المقرر بالمغرب في مارس المقبل.

وأكدت صحيفة «أورانج سبورت» أن «عصابة متخصصة» قرصنة «الإيميل» الشخصي لرئيس «كاف» المؤقت، إذ أكد بلاغ للكنفدرالية أن هذا العمل الإجرامي لن يمر بسلام، وستتم محاسبة المسؤولين عنه، إذ سبق للجهاز أن قدم شكاية بالعاصمة المصرية القاهرة، للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأبلغ رؤساء اتحادات إفريقية، مكتب الرئيس عوماري، بتوصلهم باستدعاء لعقد اجتماع للتداول بخصوص انتخابات مارس الرئاسية، وهو ما نفاه الرئيس وطالب الرؤساء بالتريث لمعرفة سبب بعث هذه الرسائل، ليكتشف بعدها أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي، تم خلاله قرصنة «الإيميل» الخاص به.

وتعتبر «كاف» أن المسؤولين عن هذا الفعل، «عصابة إجرامية»، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء بغية كشفهم ومحاسبتهم.

وتعيش «كاف» على هول خبر توقيف الرئيس الملغاشي أحمد أحمد، بتهم فساد، من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على بعد ثلاثة أشهر تقريبا من انتخابات الرئاسة، التي أعلن ترشحه لها للفوز بولاية ثانية.

ورفضت «كاف» التعليق على خبر توقيف الرئيس، لكن مسؤولين بداخله أكدوا وقوفهم إلى جانب أحمد، الذي ينوي التقدم باستئناف والدفاع عن نفسه أمام «فيفا».

العقيد درغام