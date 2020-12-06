تسجيل 2919 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3608 حالة شفاء، و61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 379 ألف و657 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 331 ألف و301 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6245 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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