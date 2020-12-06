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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :
إفران : 19 ملم
تازة : 16 ملم
الرباط – سلا والمحمدية : 12 ملم
فاس ومكناس : 10 ملم بني ملال : 9 ملم تيط مليل : 7 ملم مراكش : 6 ملم الدار البيضاء – أنفا وطانطان : 5 ملم القنيطرة وبنسليمان : 4 ملم سطات والنواصر : 3 ملم وجدة والحسيمة والشاون والعرائش وميدلت : ملمتران طنجة وخريبكة وتزنيت : 1 ملم الجديدة وآسفي وتطوان والصويرة المطار والصويرة الميناء وسيدي إفني والعيون والسمارة وكلميم : أقل من ملمتر .