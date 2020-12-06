غرف التجارة والصناعة والخدمات تعبر عن تجندها وراء الملك دفاعا عن أمن الوطن واستقراره

عبرت غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، السبت، بالمعبر الحدودي الكركرات، عن تجندها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.

وأكدت هذه الهيئات المهنية، في بيان مشترك تمت تلاوته بهذه المناسبة، وقوفها الثابت والمستميت وراء جلالة الملك محمد السادس دفاعا عن حوزة الوطن، واستعدادها التام للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حماية الوحدة الترابية للبلاد دون أي قيد أو شرط.

وسجلت استنكارها الشديد لكل “الخروقات والاستفزازات التي أقدمت عليها مليشيات “البوليساريو” في معبر الكركرات وعلى طول الجدار العازل، وكذا زيف ادعاءات خصوم الوحدة الترابية لصرف أنظار المنتظم الدولي عن معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف وأوضاعهم المزرية”.

وعبرت عن دعمها الكامل واللامشروط للمؤسسة العسكرية والأمنية والدبلوماسية، داعية في الوقت ذاته إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين ديمومة حركة التنقل بالمعبر الحدودي الكركرات.

وأكدت هذه الغرف المهنية تأييدها المطلق لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب أمام الأمم المتحدة كحل واقعي وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل، معبرة عن رفضها المطلق لأي تغيير للوضع القائم بالمنطقة خارج نطاق الشرعية الدولية والاتفاقيات والمقررات الأممية.

كما دعت جميع الفعاليات السياسية والنقابية والمجتمع المدني إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة وطنيا ودوليا للدفاع عن القضية الوطنية، منوهة بردود أفعال الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لقضية الوحدة الترابية للمملكة.