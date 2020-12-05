6 سنوات لسارق محل لبيع الهواتف

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا قرارها القاضي، بإدانة متهم والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر بملك الغير والحيازة والاتجار في ماء الحياة والسكر العلني البين والتخدير وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع.

وتوصلت الشرطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بسيدي بنور بشكاية من شخصين يعملان بمحل لإصلاح الهواتف المحمولة، أكدا فيها أنهما فوجئا باقتحام محلهما من قبل شخص مؤازر من زميله وفتاة. وأضافا أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، إذ وضع يده على قمطر الواجهة الزجازية وتناول منه مبلغا ماليا قدر في 7 آلاف درهم وبعض الهواتف غير المستعملة، ولما حاولا منعه، وجه ضربة بواسطة سكين إلى وجه الأول تسببت له في جرح عميق وأصاب الثاني في يده.

واستنفر الحادث المصالح الأمنية وقامت بحملة تمشيطية، لكنها لم تتمكن من إيقاف المشتبه فيهما.

وتوصلت الشرطة بخبر يفيد وجود المتهم في حالة سكر قرب تجزئة سكنية، واعتقلته. وعاينت عليه حالة السكر وحجزت لديه أربعة هواتف ومبلغا ماليا وقنينة من ماء الحياة. واعترف باعتدائه على المشتكيين واتجاره في مسكر ماء الحياة، ودل الضابطة نفسها على اسم مشاركه وخليلته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)