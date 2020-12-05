تفكيك شبكة للتهجير السري بالناظور

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، من إجهاض عملية للهجرة السرية، بعد إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 عاما، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وأوقفت مصالح الشرطة أحد المشتبه فيهم بنقطة المراقبة المرورية بمدخل الناظور، متلبسا باستقطاب مرشحين للهجرة السرية، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة أجرة من وجدة، وتبين أنهم لا يتوفرون على رخص استثنائية للتنقل بين المدن، وأنهم بصدد التحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة صوب جنوب إسبانيا. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن إيقاف أربعة مرشحين آخرين للهجرة السرية، ضمنهم، قاصر يبلغ من العمر 16 عاما، داخل فندق بالناظور، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من إيقاف ثلاثة مساهمين آخرين، يشتبه في تورطهم في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)