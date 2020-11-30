تسجيل 2533 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2977 حالة شفاء، و57 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 356 ألف و336 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 305 ألف و291 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5846 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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