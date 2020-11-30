السدود بسوس تسجل انتعاشا

سجلت حقينة السدود المائية بجهة سوس ماسة، إلى غاية صباح اليوم الإثنين، انتعاشا وذلك بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المملكة عموما والجهة على وجه الخصوص.

وحسب الوضعية اليومية للسدود الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، فقد سجلت السدود المتواجدة بإقليم تارودانت تحسنا في حقينتها بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفها الإقليم.

وهكذا سجل سد عبد المومن بإقليم تارودانت، معدل ملء وصل إلى 2.79 في المئة بمخزون مائي ناهز 5.52 مليون متر مكعب، وبلغت حقينة سد إمي الخنك 5.27 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 58.57 في المائة. أما سد أولوز فبلغت حقينته 17.96 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 20.19 في المائة.

وبلغ المخزون المائي لسد المختار السوسي 3.28 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 8.43 في المائة. في حين أن سد الدخيلة، القريب من مدينة أولاد تايمة (إقليم تارودانت) فبقي مستقرا في 0.22 مليون متر مكعب.

وسجل سد أهل سوس (إقليم اشتوكة أيت باها) 2.45 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 61.48 في المائة، وبلغت حقينة سد يوسف ابن تاشفين، (إقليم تزنيت)، 41.72 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 14 في المائة. أما سد مولاي عبد الله، الواقع بالجماعة الترابية تامري (عمالة أكادير-إداوتنان) فسجل معدل ملء بنسبة 19 في المائة بمخزون مائي يصل إلى 17.1 مليون متر مكعب.