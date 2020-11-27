نشرة خاصة … زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية ستهم أقاليم وعمالات شفشاون، فحص-أنجرة، القنيطرة، العرائش، المضيق، الفنيدق، وزان، الرباط-سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تمارة-الصخيرات، طنجة-أصيلة، تاونات وتطوان، من اليوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية غد السبت على الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا معتدلة منتظرة هذا الصباح من الساعة 10:30 الى الساعة 13:00 بأقاليم القنيطرة، سلا، الرباط، الصخيرات-تمارة، بنسليمان، المحمدية، مديونة، الدار البيضاء، النواصر، برشيد والجديدة.

كما يتوقع أن تسجل زخات رعدية محليا معتدلة هذا اليوم من الساعة 15:00 إلى الساعة 23:00 بأقاليم أكادير ايدا أو تنان، شيشاوة، شتوكة-آيت بها، الصويرة، كلميم، إنزكان-أيت ملول، آسفي، سيدي إفني، تارودانت وتزنيت.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا بهبات رياح أو بتساقط البرد.

وبخصوص التساقطات الثلجية، فمن المتوقع أن تهم عمالات وأقاليم أزيلال، إفران، الحسيمة، الحوز، بني ملال، بولمان، تارودانت، خنيفرة، صفرو، فكيك وميدلت، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 11:00 إلى غاية غد السبت على الساعة 00 :12 .

وحسب المصدر ذاته، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 7 وناقص 3 درجات، ودرجات حرارة عليا ما بين 3 و8 درجات بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت وإفران، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية بعد غد الأحد.

كما يرتقب، خلال نفس الفترة، تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 3 ودرجتين، ودرجات حرارة عليا ما بين 8 و13 درجة بكل من خنيفرة وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت وورزازات وتنغير والرشيدية وجرادة والحسيمة وبولمان.