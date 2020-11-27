الرئيس يلجأ لـ “طاس”

قرر الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الموقوف من قبل الاتحاد الدول “فيفا»، استئناف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا.

وتوقعت مصادر “الصباح”، أن يتشبث الرئيس الموقوف، بمشروعيته إلى حين انعقاد الجمعية العمومية بمراكش في مارس المقبل، لذلك قرر اللجوء إلى “الطاس” للدفاع عن سمعته.

وأوقفت لجنة الأخلاقيات والقيم، بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الملغاشي لمدة 5 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي لها، الاثنين، أن أحمد أحمد سقط في مخالفات مالية في الفترة بين 2017 و 2019، وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم تقديمها ضده.

نور الدين الكرف