بوركينافاصو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

جددت بوركينافاصو دعمها للوحدة الترابية للمغرب ، معبرة عن تضامنها مع الشعب المغربي ، بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون البوركينابية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن بوركينافاصو تابعت وباهتمام بالغ منذ 21 أكتوبر الماضي ، العمليات والأعمال التي قامت بها ميليشيات ” البوليساريو ” بالمنطقة العازلة الكركرات وعرقلتها لحرية حركة تنقل الأشخاص والبضائع ، مضيفة أن ذلك يجعل اتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع المملكة المغربية هشا.

وعبرت الخارجية البوركينابية عن قلقها العميق إزاء هذه الأعمال غير المشروعة ، وكذا حرصها على إرساء سلام دائم بين الأطراف ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية.