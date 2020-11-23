أمن العيون يحقق في انتحار شرطي بسلاحه الوظيفي

علم لدى ولاية أمن العيون أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة باشروا، زوال اليوم الاثنين، إجراءات معاينة جثة موظف أمن، برتبة ضابط شرطة، وذلك بعدما تم اكتشافها داخل منزله وهي تحمل عيارا ناريا انطلاقا من سلاحه الوظيفي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن جثة الهالك تم إيداعها بقسم الأموات بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية للوفاة، التي ترجح المعطيات الأولية للبحث أنها ناجمة عن فرضية انتحار لأسباب لا زالت موضوع أبحاث وتحريات تمهيدية.