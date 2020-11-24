تفكيك عصابة تروج المخدرات

فككت عناصر مركز الدرك الملكي بمنطقة بودربالة إقليم الحاجب، الاثنين الماضي، عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة تتكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21سنة و30 جلهم يتحدرون من بلدة بودربالة، يشتبه تورطهم في الاتجار وترويج المخدرات وسط شباب الحاجب والقرى التابعة لها.

وأوضحت مصادر عليمة، أن عملية إيقاف المشتبه فيهم تمت بناء على معلومات وفرتها مصادر خاصة، مكنت عناصر الدرك من مباغتة أفراد العصابة ومحاصرتهم بمنزل أحد أفراد العصابة قبل اعتقالهم وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ومسحوق القنب الهندي تم ضبطها داخل الوكر معدة للترويج بالتقسيط وسط شباب المنطقة في عز حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار إحالتهم على العدالة وفق صك الاتهام.

حميد بن التهامي (مكناس)