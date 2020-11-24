30 سنة لقاتل بالجديدة

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، حكمها القاضي بإدانة متهم من مواليد 2000، والحكم عليه ب30 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل المقرونة بالسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات.

وفي تفاصيل هذه النازلة التي يعود تاريخها إلى فبراير الماضي، ورد في محضر الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بأزمور، أنها تلقت خبرا بالاعتداء على تلميذ قرب المؤسسة التي يتابع بها دراسته. وانتقلت إلى مكان الحادث، فعلمت أنه تم نقله إلى المستشفى المحلي ومنه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث توفي هناك.

وتوصلت الضابطة نفسها إلى هوية عدد من أصدقاء الهالك، الذين كانوا معه أثناء الاعتداء عليه، فصرحوا جميعا أنهم بعد خروجهم من المؤسسة التعليمية، فوجئوا بالمتهمين وهما في حالة غير طبيعية، يطلبان منهم الابتعاد عن زميلهم.

وأضافوا أنهم ابتعدوا فعلا عنه وشاهدوا المتهمين يمسكان بالضحية، قبل أن يتركاه ساقطا على الأرض، ولما عادوا نحوه وجدوه غارقا في دمه وهو مصاب بجرح عميق على عنقه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)