“باب البحر” يعيد خير الله

أعلنت الممثلة المغربية نجاة خير الله، عودتها إلى مجال التمثيل بعد غياب طويل، وتفكيرها في الاعتزال.

ونشرت خير الله على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صور تجمعها بالممثل رشيد الوالي، من كواليس تصوير مسلسل جديد.

وعلقت خير الله على الصور بالقول “عدت والعود أحمد… عدت إلى مجال التمثيل ثانية بعد قراري منذ أشهر بمغادرته إلى مجال آخر. كان ذلك قبل أن يحل الوباء وتتغير ظروف العالم ومعها ظروفي الخاصة”.

وأضافت في التدوينة ذاتها، التي حظيت بتفاعل الكثيرين “عدت بفكر جديد ومتجدد وروح مسالمة وقلب أقوى لممارسة مهنة اعتدتها وأحببتها لسنوات، في انتظار أن يعود لي شغف التشخيص الذي انقطع من داخلي”، قبل أن تضيف “عدت على يدي أستاذي وأخي الفنان المحترم رشيد الوالي، باقتراح من الفنانتين المقتدرتين سامية أقريو ونورة الصقلي… ضيفة في مسلسلهم المميز “باب البحر”، من إخراج الكبير شوقي العوفير”.

إيمان رضيف