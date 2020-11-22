يسـار: “رانـي كيـوت”

عبر الفكاهي يسار لمغاري عن إعجابه بمجموعة من الصور، التي نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، كما وصف نفسه بالوسيم قائلا “راني كيوت الصراحة”.

وقال الفكاهي يسار إنه رغم أن الصور الخاصة به تعتبر غير معبرة، لكنه أعجب بها قائلا “صور غير معبرة تماما، ولكن راني كيوت الصراحة، بشهادة الشخص الذي التقطها، ولكن الصورة الأخيرة معبرة جدا وعميقة بشهادة أحد الشهود”.

وتفاعل متابعو الفكاهي يسار مع تعليقه، مؤكدين له أنه دائما يحافظ على روح المرح في تفاعله اليومي معهم، كما أن العديد من أصدقائه من الوسط الفني تجاوبوا معه، من بينهم الفنانة كريمة غيث، التي ردت على وصفه نفسه ب”الكيوت” قائلة “نعم نعم”.

ومن جهة أخرى، تقاسم يسار مع متابعيه صورا من كواليس مباراة جمعت عددا من الفنانين بعدد من نجوم كرة القدم.

يذكر أن يسار لمغاري شارك في عدة أعمال تلفزيونية منها سلسلة “ولاد علي” إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الفكاهة من بينهم حمزة الفيلالي وباسو، كما قدم سلسلة “سوحليفة”، وعروضا فكاهية.

جدير بالذكر أن يسار لمغاري بدأ مساره الاحترافي في عالم الفكاهة بعد تتويجه بلقب برنامج “كوميديا” سنة 2012.

أمينة كندي