فوضى بميناء طنجة المتوسط

احتجاجات ضد السلطات المينائية بسبب توقف جهازي “السكانير”

شهد ميناء طنجة المتوسطي، صباح الاثنين الماضي، حالة ارتباك وفوضى عارمة بمرافق التفتيش الجمركية، نتيجة التوقف الكلي لجهازي “السكانير”، الخاصين بفحص شاحنات التصدير،ما أدى إلى اكتظاظ كبير للشاحنات والحاويات القادمة من أوروبا عبر ميناء الجزيرة الخضراء، وتسبب في “بلوكاج” كبير لحركة النقل الدولي داخل الميناء ذاته.

واضطر العشرات من سائقي شاحنات النقل الدولي للانتظار لعدة ساعات بمحطة الصادرات، أملا في إصلاح الجهازين “المعطوبين” وتسريع إجراءات المراقبة والتفتيش للعبور بسلعهم نحو الضفة الأخرى، إلا أن طول مدة الانتظار وإمكانية تعرض سلعهم وبضائعهم للتلف، دفعاهم إلى إطلاق أصوات منبهات شاحناتهمدفعة واحدة وبشكل قوي جدا، بالإضافة إلى صيحات الغضب والاحتجاج على السلطات المينائية.

وذكر عدد من المهنيين، في اتصال مع “الصباح”، أن الميناء المتوسطي، وهو أكبر وأهم الموانئ المغربية، يتوفر على جهازي “سكانير” من النوع المتطور، إلا أن أحدهما دائم الأعطاب لأسباب غير مفهومة، ما يفرض ضغطا كبيرا على الجهاز الثاني، الذي توقف بدوره عن العمل، صباح الاثنين الماضي، وأجبر السائقين على الانتظار لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، ما تسبب في بطء الإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير والاستيراد داخل الميناء، وأدى إلى خسائر مادية مهمة لبعض الشركات، التي مازالت تعاني تداعيات أزمة كورونا.

واستغرب أحد المحتجين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، من عدم قدرة إدارة الميناء المتوسطي على إيجاد حل جذري لمشاكل “السكانير” الخاص بفحص شاحنات التصدير، الذي يعاني أعطابا متكررة تؤثر بشكل واضح على النشاط التجاري بين المغرب ودول أوربية، متسائلا (المصدر) عن جودة هذه الأجهزة ودور اللجنة التقنية التي أشرت على صفقة تقدر قيمتها بملايين الدراهم.

ودعا المصدر ذاته، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المهنيين الذين يعانون جراء هذه الأعطاب المتكررة، التي تتسبب في “بلوكاج” يعرقل عمليات نقل البضائع صوب الضفة الأوربية، وفتح تحقيق حول الأعطاب المتكررة لجهاز حساس في مرفق حيوي، وإيجاد خطة بديلة وحلول سريعة لمثل هذه المشاكل التي من شأنها تشويه صورة أكبر ميناء بالقارة الإفريقية.

من جهة أخرى، أفاد مسؤول بالميناء ذاته، أن التعطل غير المتوقع لجهازي “السكانير” دفعة واحدة يعود للضغط الكبير عليهما خلال هذه الأيام، التي تزامنت مع فترة الذروة الخاصة بموسم تصدير المنتجات الفلاحية نحو دول الاتحاد الأوربي، واعتماد نظام معلوماتي جديد يربط بين جميع المتدخلين في مراقبة شاحنات النقل الدولي التي تمر من الميناء، مبرزا أن السلطة المينائية بطنجة المتوسط اعتمدت هذا النظام لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية داخل الميناء.

المختار الرمشي (طنجة)